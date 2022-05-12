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  3. SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

SON DAKİKA: Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

Son dakika haberi: Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasında Halil İbrahim S.'nin (24) ölmüş ve 4 kişinin yaralanmıştı. 

Yürütülen davada cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar çıktı.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda , Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!

Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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