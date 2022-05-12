SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe'li futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş karar! Cezası belirlendi!
SON DAKİKA: Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberi: Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasında Halil İbrahim S.'nin (24) ölmüş ve 4 kişinin yaralanmıştı.
Yürütülen davada cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar çıktı.
14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda , Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı