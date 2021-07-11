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Son dakika | EURO 2020 şampiyonu İngiltere'yi yenen İtalya oldu

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu.

Son dakika | EURO 2020 şampiyonu İngiltere'yi yenen İtalya oldu

Son dakika haberi... A Milli Takımımızın da yer aldığı A grubunu liderlikle tamamlayan ve finale kadar yükselen İtalya ile turnuvada sergilediği kompakt oyunla finale adını yazdıran İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki zorlu müsabaka nefes kesti.

İngiltere, henüz 2. dakikada Luke Shaw'ın attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İlk yarının 1-0 İngiltere'nin üstünlüğüyle tamamlandığı maçın ikinci yarısı da bir o kadar heyecanlı geçti. İtalya, 67. dakikada Leonardo Bonucci'nin attığı golle arayı kapatmayı başardı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda gol olmayınca EURO 2020 finali penaltılara gitti.

İtalya-İngiltere finalinde kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışları sonucunda İtalya 4-3'lük skorla kupaya uzanan taraf oldu. EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇINDAN DAKİKALAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika | EURO 2020 şampiyonu belli oldu

Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

51. dakikada İtalya tehlike bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Insigne'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

67. dakikada İtalya beraberlik golünü buldu. Bonucci, skoru 1-1'e getirdi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi, Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluştu.

Son dakika | EURO 2020 şampiyonu belli oldu

Son dakika | EURO 2020 şampiyonu belli oldu

90+6 Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Maçta uzatmalara gidildi.

91. dakika uzatma dakikalarının ilk 15 dakikası başladı.

105. dakika uzatma dakikalarını ilk devresi sona erdi.

106. dakikada ikinci uzatma devresi başladı.

120+3 İtalya - İngiltere maçı 1-1 bitti. EURO 2020 finali penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonucunda İtalya 4-3'lük skorla kupaya uzanan taraf oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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