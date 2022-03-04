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Son dakika! EuroLeague'de Final Four'un yeni adresi Belgrad oldu!

Son dakika: Berlin'den yapılması planlanan EuroLeague Final Four'unun Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'ya alındığı açıklandı.

Son dakika! EuroLeague'de Final Four'un yeni adresi Belgrad oldu!

Son dakika haberi... EuroLeague'de Final Four'un adresi değişti. Berlin'de düzenlenmesi planlanan müsabakalar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'ya alındı.

Kararın Almanya'nın başkenti Berlin'de uygulanan sağlık önlemlerinden kaynaklı alındığı belirtildi.  Almanya'da pandemiden kaynaklı bir kısım önlemler alınmıştı.

"BERLİN'E DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu yaptığı açıklamada, "Hükümetlerin aldığı koronavirüs kurallarını anlıyoruz. Final Four'un Berlin'den alınması aslında bir erteleme. Berlin'e dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Basketbolla özdeşleşen Belgrad'dan daha iyi bir alternatifi isteyemezdik. Sırp hükümetine ve Belgrad belediyesine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika! EuroLeague'de Final Four'un yeni adresi Belgrad oldu!

BELGRAD'DA İKİNCİ KEZ

2018 yılında da Final Four'un gerçekleştirildiği Stark Arena, ikinci kez turnuvaya ev sahipliği yapacak. Belgrad şehri, Barselona, Madrid, Berlin ve İstanbul'dan sonra bu yüzyılda ikinci kez ev sahipliği yapan şehirlerden biri olacak.

Son dakika! EuroLeague'de Final Four'un yeni adresi Belgrad oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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