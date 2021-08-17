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  3. Son dakika | Facianın eşiğinden dönüldü! Servis midibüsü TIR'a arkadan çarptı: 11 yaralı

Son dakika | Facianın eşiğinden dönüldü! Servis midibüsü TIR'a arkadan çarptı: 11 yaralı

Son dakika... Aydın'ın Egeler ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Son dakika | Facianın eşiğinden dönüldü! Servis midibüsü TIR'a arkadan çarptı: 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Efeler ilçesinde Aydın-Denizli kara yolunun Umurlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.D idaresindeki 09 P 0038 plakalı işçileri taşıyan midibüs, T.A.'nın kullandığı 34 KP 0563 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye  polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs şoförü ve araçta bulunan 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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