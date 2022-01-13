Son dakika | Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Paylaşımında iki fotoğrafa yer veren deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam."
Fatih Terim'in paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.