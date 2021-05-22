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  4. SON DAKİKA! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt

SON DAKİKA! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt

Son dakika... Mustafa Cengiz'in ifadelerine karşın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in ifadelerine karşılık açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Terim şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla"

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