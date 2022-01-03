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  3. Son dakika! Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihini yaptı!

Son dakika! Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihini yaptı!

Son dakika! Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansının ardından Milli takım tercihini hangi ülkeden yana yapacağı merakla beklenen Ferdi Kadıoğlu kararını verdi.

Son dakika! Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihini yaptı!

Son dakika! Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Milli takım tercihi yapmak için biraz süre istemişti. Türkiye Milli takımını seçmesi yönünde tavsiyeleri göz ardı etmeyen Ferdi, kararını Türkiye'den yana kullandı. Genç futbolcunun tercihini kulübü Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Hollanda doğumlu Ferdi'nin Kanada'yı da seçme hakkı vardı. 22 yaşındaki futbolcu Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısından yetişti. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiriyor.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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