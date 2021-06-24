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  4. Son dakika... Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'yi transfer etti

Son dakika... Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'yi transfer etti

Son dakika... Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Baskonia takımında forma giyen guard Pierria Henry'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Son dakika... Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'yi transfer etti

Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe Beko, bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada," Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry (1.93, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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