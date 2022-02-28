Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu İsak Vural'ın transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Daha önce Benfica ve Barcelona gibi dünya futbolunun önemli takımlarının altyapısında forma giyen genç futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transferi resmen duyuruldu.

Fenerbahçe, transferi "aramıza hoş geldin İsak Vural" sözleriyle açıkladı.

İSAK VURAL KİMDİR?

İsveç'in Stockholm şehrinde bir sporcu ailenin çocuğu olarak doğan İsak Vural, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. Hammarby altyapısında oynarken henüz 10 yaşında Barcelona'nın dikkatini çeken ve transfer listesine giren İsak Vural, 2016 yılında Barcelona ile anlaşma sağladı. Ancak genç ismin yaşının oldukça küçük olması katalan kulübünün çalışma ve oturum izni konularında problem yaşamasına neden olunca transfer gerçekleşmedi.

Portekiz'in dev kulübü ve altyapıya verdiği önemle bilinen Benfica bu fırsatı değerlendirerek İsak Vural'ı alt yaş takımlarına kazandırdı.

2018 ve 2022 Şubat ayına kadar Benfica'da oynayan genç futbolcu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu. Ocak ayında Fenerbahçe u16 takımına transfer olan Vural, ofansif orta sahada oynuyor ve ayağını kullanıyor. Babası Türk olan genç yeteneğin annesi ise İsveçli