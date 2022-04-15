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  3. Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika... Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı

Sezon başında ABD MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak takıma katılan yıldız futbolcunun transferi resmen açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır.

Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı
 
Bu anlaşmaya göre 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuz ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
 
Diego Rossi’ye çubuklu formamızla başarılar dileriz."

Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı

İLK 11 OYUNCUSU OLDU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23'ü ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol atıp 6 asist yaptı. İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmez ismi olan Rossi takımın önemli isimleri arasında yer aldı. 

Tayfun Altuntaş
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