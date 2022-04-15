Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini duyurdu! Diego Rossi'nin bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı

Sezon başında ABD MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak takıma katılan yıldız futbolcunun transferi resmen açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır.





Bu anlaşmaya göre 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuz ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Diego Rossi’ye çubuklu formamızla başarılar dileriz."

İLK 11 OYUNCUSU OLDU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23'ü ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol atıp 6 asist yaptı. İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmez ismi olan Rossi takımın önemli isimleri arasında yer aldı.