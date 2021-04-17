Son dakika | Fenerbahçe kötü haberi açıkladı: 1 test pozitif çıktı
Fenerbahçe'de yarın oynanacak Başakşehir maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde teknik kadrodan bir kişinin testinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Son dakika... Ülkemizde koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı artmaya devam ederken bir vakada Fenerbahçe'de tespit edildi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Süper Ligin 35.haftasında Başakşehir maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinde teknik kadrodan bir kişinin testinin pozitif çıktığı duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."