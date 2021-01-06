Son dakika! Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim Mesut Özil transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu dünya yıldızı ile prensip anlaşmasına vardı. A Spor'un haberine göre Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayına bağlanarak transferin detaylarını anlattı. Habere göre, taraflar prensipte 3.5 yıllığına anlaştı.

Ahmet Selim Kul'un canlı yayında aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Bir dünya yıldızı Mesut Özil, adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyordu. Artık daha ciddi anılıyor. Başkan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil arasında görüşmeler oldu. Gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde yorumlamıştım ama edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ve Mesut konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut'un özellikle Türkiye'ye dönmek istemesi, ülkesinde futbol oynamak istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor."

MART AYINDAN BERİ FORMA GİYMİYOR

Mart ayından bu yana formasından uzak olan Mesut Özil, Arsenal'daki sözleşmesinin son 6 ayına girdi. Bu sezon Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil, 2013 yazında Real Madrid'den 47 milyon euro'ya Londra ekibine transfer olmuştu.