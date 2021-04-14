Son dakika... Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımını açıkladı

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

STUTGART TRANSFERİ DUYURDU

Stuttgart kulübünün sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan paylaşımda, Ömer Faruk Beyaz'ın olağanüstü bir yetenek olduğuna dikkat çekilerek kendi yaş grubunda Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri olduğu ifade edildi. Söz konusu paylaşımda," Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla ücretsiz sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Bölge Gündem, İHA.