Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi! Takıma dönüyor

Son dakika... Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yaşadığı tartışmanın ardından 27 Şubat'tan bu yana takımdan ayrı çalışan Caner Erkin için karar verildi. Yıldız oyuncu affedildi ve bugün takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Caner Erkin kadro dışı kaldığı dönemde Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında formasında uzak kalmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynanacak olan maçta forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA