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Son dakika! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

Son dakika1 Fenerbahçe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan Gökhan Gönül Hakkında bir çok transfer haberi çıkıyordu. Sarı lacivertli kulüp oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Son dakika! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

Son dakika! Fenerbahçe'nin deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün takımdan ayrıldığı açıklandı. Tecrübeli futbolcunun ayrılık haberi resmi siteden verildi.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

 "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Son dakika! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

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