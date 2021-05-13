Son dakika | Fenerbahçe'de Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.



İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.



Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğundaki 3 yılını tamamlamaya hazırlanan Ali Koç, futbolda alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Başkan Koç'un saha dışında da güçlü olan bir yönetim kurmak için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.