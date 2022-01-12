Son dakika! Fenerbahçe'de teknik direktörün ismi belli oldu! Göreve İsmail Kartal getirildi!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktörün ismi açıklandı. Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra geçici süreliğine Zeki Murat Göle getirilmişti. Ardından görüşmeler yapan ancak sezon ortasında istenilen isimlerle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli ekibin başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği ifade edildi.

"GÖRÜŞMELERE İVEDİLİKLE BAŞLANMIŞTIR"

Açıklamayı resmi hesabından duyuran Fenerbahçe, şu ifadelere yer verdi.

"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

"YENİ SEZONDA BAŞLAMAYI TERCİH ETTİLER"

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

"UZUN VADELİ SİSTEMİMİZE YOĞUNLAŞMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

"YARIM SEZONLUK BİR PLANLAMA YAPILMIŞTIR"

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

"İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ İFADE EDİYORUZ"

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

"TARAFTARLARIMIZIN TAKIMIMIZIN YANINDA OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz."

Futbol A Takım Planlamamız Hakkında Bilgilendirme



? https://t.co/4diU2VTcED pic.twitter.com/E31xZMn5K5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2022

Detaylar gelecek...