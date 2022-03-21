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  3. Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Son dakika: Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Atilla Szalai'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Attila Szalai sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu merakla beklenirken Fenerbahçe'den Macar stoperin son durumuna ilişkin bilgilendirme yazısı paylaşıldı. 

Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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