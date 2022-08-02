Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Slavacko takımı elerse Play - Off Turu'nda Avusturya ekibi Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Slavacko takımı elerse Play - Off Turu'nda Avusturya ekibi Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Play - Off Turu'ndaki ilk mücadele 18 Ağustos'ta rövanş maçı ise 25 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL SENARYOLARI

Fenerbahçe Slovacko ve Austuria Wien'i elerse Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Sarı lacivertliler Slovacko'ya elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi Play - Off Turu'na kalacak. Bu turda AIK - Shkendija müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Austuria Wien'e elenirse ise Konferans Ligi gruplarına kalacak.

Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu

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