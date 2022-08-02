Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Slavacko takımı elerse Play - Off Turu'nda Avusturya ekibi Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek.

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