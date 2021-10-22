Son dakika! FETÖ soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı kararı!

Son dakika! FETÖ'nün dışişleri teşkilatı yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmada Ankara merkezli 15 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin "Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.