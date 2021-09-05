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  4. Son dakika! Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı!

Son dakika! Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı!

Son dakika! A milli Erkek Voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı üçüncü grup maçını da kazanarak yoluna namağlup devam etti. Millilerimiz gruptaki liderliğini sürdürüyor.

Son dakika! Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı!

Son dakika haberi...  A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki 3. maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri grupta  3'de 3 yaparak yoluna devam etti. Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol takımımız gruptan çıkmayı garantiledi.

Milliler Kuzey Makedonya karşısında ilk seti 25-22, ikinci seti 25-12 önde tamamladı. Filenin Efeleri son seti de 25-15 alarak maçı 3-0 kazandı.

A Milli Takım böylece son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takımın grupta iki maçı daha bulunuyor. Filenin Efeleri Hollanda ile yarın, Finlandiya ile Çarşamba günü karşılaşacak.

Milliler grupta daha önce Rusya ve İspanya'yı 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

 

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