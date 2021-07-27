Son dakika! Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Tokyo olimpiyat Oyunları'nda ilk maçındaki etkili oyunuyla son şampiyon Çin'i 3-0 devirmeyi başaran Kadın Voleybol takımımız İtalya ile karşılaştı. Millilerimiz bir türlü ritim tutturamadığı mücadeleyi 3-1 kaybetti.

A+ A-

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Çin'i devirerek iyi bir giriş yapmıştı. Bugün İtalya karşısına iyi gidişini sürdürmek için çıkan Millilerimiz, istediğini yapamadı. Maçta bir türlü ritmini yakalayamayan Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kaybetti. TÜRKİYE 1-3 İTALYA Karşılamada set sonuçları ise şu şekilde: İlk set sonucu: 22-25

İkinci set sonucu: 25-23

Üçüncü set sonucu: 20-25

Dördüncü set sonucu: 15-25 EGONU ETKİLİ OYNADI İtalya Kadın Voleybol takımında oynayan Paola Egonu maçta oldukça etkiliydi. 22 yaşındaki oyuncu aldığı sayılarla takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu Tokyo 2020Voleybolfilenin sultanları