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Son dakika! Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

Son dakika! İsveç ve Finlandiya günler öncesinde NATO'ya katılma kararını aldıklarını duyurmuştu. İki ülkenin ittifaka resmen başvurduğu bildirildi.

Son dakika! Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

Son dakika! İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılma kararını açıklamışlardı. Türkiye ise bu karara ülkelerin terör örgütü PKK ilke bağlantıları olması nedeniyle sıcak bakmamıştı. Daha sonra ise iki ülkeden Türkiye ile üyeliği görüşmek için Ankara'ya ziyaret edecekleri bilgisi gelmişti.

Son dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

BAŞVURU RESMEN GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruyu birlikte yapacakları belirtilmişti. Alınan son bilgiye göre iki ülke başvuruyu resmen gerçekleştirdi. Başvuru NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim edildi.

Son dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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