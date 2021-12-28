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  3. Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirdi.

Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını Hazine ve  Maliye Bakanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati," Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.  Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılım gösterdi. 

Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajıSon dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Son dakika | Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi! Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Tayfun Altuntaş
Editör
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