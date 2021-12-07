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  3. Son dakika! Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu oldu!

Son dakika! Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu oldu!

Son dakika! Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si nefes kesti. Sezon boyunca kıyasıya yarış halinde olan Hamilton ve Verstappen'in aynı puanda girdiği son yarışta damalı bayrağı göğüsleyen Verstappen, sezonun şampiyonu oldu!

Son dakika! Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu oldu!

Formula 1 tarihinde 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı. Pole pozisyonun yarışa başlayan Verstappen, rakibinin gerisine düşse de son turlarda atak yaparak yeniden öne geçti ve damalı bayrağı gören ilk isim oldu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 tarihinin 34. dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Son dakika! Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu oldu!

YARIŞTA NELER YAŞANDI?

15. Tur: Max Verstappen ve Lewis Hamilton, ilk pit stoplarını yaptı ve sert hamurlara geçtiler.

22. Tur: Lewis Hamilton, Sergio Perez ile girdiği liderlik mücadelesinde zaman kaybetti. Max Verstappen farkı bu sayede 9 saniyeden 2 saniyeye indirdi.

28. Tur: Kariyerinin son yarışına çıkan Kimi Raioken, yarış dışı kaldı.

32. Tur: Lider Hamilton ile Verstappen arasındaki fark yeniden 5 saniyenin üstüne çıktı. 

38. Tur: Max Verstappen sanal güvenlik aracının girmesiyle pit stop yaptı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 16 saniye oldu.

42. Tur: Taze lastiklerle yoluna devam eden Verstappen, farkı 14.7 saniyeye indirdi.

48. Tur: Lewis Hamilton, Ocon'a tur bindirdi ve trafikten önünde sadece Alonso kaldı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 12.1 saniye oldu.

53. Tur: Güvenlik aracı piste girdi, Verstappen ve Perez yumuşak lastikleri taktı ve fark azaldı.

Son dakika! Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu oldu!

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