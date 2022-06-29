Son dakika! Futbolcu Arda Turan'ın 'Cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada flaş karar!

Son dakika! Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden görülen davada karar çıktı. Yapılan ilk yargılamada ünlü futbolcunun beraatine karar verilmiş ancak, istinaf mahkemesi açıklaması alınmayan tanıkların dinlenmesi için davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

BERAAT ETTİ

İstinaf mahkemesinin hükmü ardından, Turan'ın yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2018'de Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu.