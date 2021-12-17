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Son dakika | Galatasaray Spor Kulübü'nde görev değişikliği!

Galatasaray Spor Kulübü'nde Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifaları sonrası yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak.

Son dakika | Galatasaray Spor Kulübü'nde görev değişikliği!

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifaları sonrası yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakları belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.

Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz." 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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