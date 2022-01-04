Son dakika! Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!
Son dakika! Yeni varyant ile birlikte Süper Lig'de kornavirüs vakaları görülmeye başlanırken Galatasaray'da da yapılan testlerde 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Son dakika haberi... Galatasaray'da yapılan rutin Covid-19 testlerinin sonucuna göre futbolcular Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı ekip, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/t19EzwaOje— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2022