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  3. Son dakika! Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! Yeni varyant ile birlikte Süper Lig'de kornavirüs vakaları görülmeye başlanırken Galatasaray'da da yapılan testlerde 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika! Galatasaray'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Galatasaray'da yapılan rutin Covid-19 testlerinin sonucuna göre futbolcular Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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