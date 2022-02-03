Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif çıktı!
Son dakika! Galatasaray kulübü, yapılan testler sonucunda Omar Elabdellaoui'nin testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Son dakika haberi... Galatasaray futbol takımında, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesinde yapılan Covid-19 testlerinin ardından Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı!
Galatasaray'ın resmi sosyal medya kanaları üzerinden yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesinde yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır.
Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/pppJiDwkVW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2022
Galatasaray'a transfer olmasının ardından geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre forma giyemeyen Norveçli futbolcu, iyileşerek yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu koronavirüse yakalanmasının ardından yeniden takımını bir süreliğine yalnız bırakacak.