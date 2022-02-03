Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif çıktı!Ak Yazılı ne demek, TDK'ya göre Ak Yazılı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!ATV Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm canlı, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleSon dakika: 3 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuŞehit Piyade Er Tarık Tarcan ebediyete uğurlandı! Babasını sözleri yürekleri dağladı!Popülizm ne demek, TDK'ya göre Popülizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif çıktı!

Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif çıktı!

Son dakika! Galatasaray kulübü, yapılan testler sonucunda Omar Elabdellaoui'nin testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Galatasaray futbol takımında, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesinde yapılan Covid-19 testlerinin ardından Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı!

Galatasaray'ın resmi sosyal medya kanaları üzerinden yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesinde yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. 

Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Galatasaray'a transfer olmasının ardından geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre forma giyemeyen Norveçli futbolcu, iyileşerek yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu koronavirüse yakalanmasının ardından yeniden takımını bir süreliğine yalnız bırakacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT