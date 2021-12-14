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  4. Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

Son dakika! Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

Son dakika haberi... Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında dizinden yaşadığı sakatlık sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Galatasaray kulübünden oyuncunun sğalık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

YIRTIK VE ESNEME TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekibin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

LUYİNDAMA'DA ÖDEMİN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Muslera ile çarpışan Luyindama ile ilgili de açıklama yapan sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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