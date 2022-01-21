Son dakika! Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski başkanlarından olan Selahattin Beyazıt'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren Selahattin Beyazıt, sarı-kırmızılı camiada 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yürütmüş ve birçok başarıya da imza atmıştı.

ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Beyazıt'ın başkanlığında Galatasaray futbol takımı3 Lig Şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası, 2Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Selahattin Beyazıt, Galatasaray Spor Kulübü için oldukça önemli olan Riva Arazisini kulübe kazandırmıştır. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırarak yerine yeni ve modern bir bina yapılmasın sağlayan Beyazıt'ın adı, Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide verilmiştir.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı ekip, vefat haberi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.." ifadelerine yer verildi.