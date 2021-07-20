Son dakika | Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu belli oldu! O isimler kadroda yok UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılı temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi 2.öne eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven takımı ile oynayacağı maçların kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk. KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER Öte yandan sarı kırmızılı takımda Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almıyor. Tayfun Altuntaş Editör psvmaç kadrosu