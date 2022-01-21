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  3. Son dakika | Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim!

Son dakika | Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Son dakika | Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim!

Son dakika haberi...  Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.

Taylan Antalyalı böylelikle Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.

NE OLMUŞTU?

Dün PFDK kararları açıklanmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası vermişti.

Dünkü açıklama doğrultusunda Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacaktı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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