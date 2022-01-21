Son dakika | Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.
Son dakika haberi... Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.
Taylan Antalyalı böylelikle Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.
NE OLMUŞTU?
Dün PFDK kararları açıklanmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası vermişti.
Dünkü açıklama doğrultusunda Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacaktı.