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  3. Son dakika! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Son dakika! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan tutuklandı.

Son dakika! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Son dakika! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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