Son dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!
Son dakika! "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika...Hazırlanan iddianamede Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
AYRINTILAR GELİYOR...