Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!Son dakika: 11 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!İzmir'de korkunç cinayet! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü!Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiPolis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! "Neden TV'de gösterilmiyor?"Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!

Son dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!

Son dakika! "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!

Son dakika...Hazırlanan iddianamede Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT