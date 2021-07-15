Son dakika | Gaziantep Hayvanat Bahçesinde facianın eşiğinden dönüldü: Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı

Son dakika... Alınan bilgilere göre Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki bir aslan, sabah saatlerinde bakıcısını yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan bakıcı görevlilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ZİYARETÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik görevliler durum üzerine harekete geçerek hayvanat bahçesindeki ziyaretçileri tahliye etti.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Aslan'ın hayvanat bahçesinin dışına kaçmaması için giriş ve çıkış kapıları kapatıldı, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

ASLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hayvanat bahçesinden kaçan aslan etkisiz hale getirilirken bakıcı ile birlikte toplamda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı.

"GÖREVLİ KANLAR İÇERİSİNDE 'KAÇIN KAÇIN ASLAN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Yaşanan olayı anlatan bir kişi, " Önce çocukları içeri koyduk. Arıyoruz arıyoruz kimseye ulaşamadık. Bir tane görevli kanlar içerisinde 'kaçın kaçın aslan' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Gaziantep Hayvanat Bahçemizde besleme yapıldığı sırada aslanlardan biri, bir anlık dikkatsizlik sonucu, bakıcısını yaralamıştır. Durum kontrol altına alınmış olup bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahade altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir"