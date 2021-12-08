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  3. Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven baba Yunus Göç için istenen ceza kabul edildi!

Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven baba Yunus Göç için istenen ceza kabul edildi!

Son dakika! Gaziantep'te bebeğini döven baba Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar istenen hapis cezası mahkemece kabul edildi.

Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven baba Yunus Göç için istenen ceza kabul edildi!

Son dakika! Türkiye'de yürekleri ağza getiren görüntülerin baş rolü baba Yunus Göç'ün, üç aylık bebeği Cihan Göç'e uyguladığı şiddet için, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar istenen hapis cezası mahkemece kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. O anlar sosyal medyaya sızdırıldı. 

Korkunç görüntüleri izlemeye yüreği dayanmayan sosyal medya kullanıcıları, acımasız babayı ağır linç etti. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü babanın tutuklanmasını isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne talepte bulundu. Çağrılar üzerine, baba polis ekipleri tarafından göz altına alınarak,  'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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