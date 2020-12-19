Son dakika | Gaziantep'te hastanede patlama: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında edinilen bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

PATLAMA SONUCU YANGIN ÇIKTI

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

14 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Söz konusu açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada," Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan olay yerinde gerekli önlemlerin alındığı ve incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dilendi.