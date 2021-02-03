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SON DAKİKA! Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kuruluyor

Son dakika haberi... Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

SON DAKİKA! Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kuruluyor

Son dakika haberi... Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurumun genel organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 3 yeni müdürlük kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda, Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulacağı bildirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak,

  • Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü,
  • Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü,
  • Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir.

İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlenmiştir.

GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN PİYASALARI ANALİZ MÜDÜRLÜĞÜ

Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek.

KATILIM BANKACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek.

MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek. İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacaktır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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