Son dakika | Güney Atlantik'te 7.5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Güney Atlantik'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depreme ilişkin yapılan açıklamada tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada depremin Güney Sandwich Adaları’nın bir parçası olan Montagu Adası’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda ve 63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Afad, Güney Atlantik’deki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Afad'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Atlantik’de Sandwich adalarında uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."