Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! "Türk lirası cazibesini arttıracak uygulamalara devam edilecek!" Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından yeni açıklamasını kamuoyuna sundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

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