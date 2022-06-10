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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! "Türk lirası cazibesini arttıracak uygulamalara devam edilecek!"

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından yeni açıklamasını kamuoyuna sundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! "Türk lirası cazibesini arttıracak uygulamalara devam edilecek!"

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" açıklamasında bulundu.

detaylar gelecek...

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Türk lirası cazibesini arttıracak uygulamalara devam edilecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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