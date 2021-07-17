SON DAKİKA HABERİ: MSB: Rejim sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar bulunuyor
Milli Savunma Bakanlığı, rejim bölgesinden yapılan top atışları sonucunda İdlib'de 4 sivilin öldürüldüğünü, 4 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, rejim bölgesinden yapılan top atışları sonucu İdlib’de bulunan sivillerin hedef alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.