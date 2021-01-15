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  3. Son Dakika haberi: Tepkilerin ardından WhatsApp'tan dikkat çeken karar!

Son Dakika haberi: Tepkilerin ardından WhatsApp'tan dikkat çeken karar!

Son Dakika Haberi.. WhatsApp kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine, gizlilik sözleşmesini 3 ay erteledi.

Son Dakika haberi: Tepkilerin ardından WhatsApp'tan dikkat çeken karar!

Son Dakika Haberi.. Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları devam ederken birçok WhatsApp kullanıcısı Telgram ve BİP gibi uygulamalara geçiş yaptı.

Bunun üzerine popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama yapıldı. WhatsApp'tan yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtildi. WhatsApp, yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için sözleşmenin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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