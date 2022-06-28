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  3. Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı 1 Haziran 2022 tarihinde paylaştığı duyuru ile, Koronavirüs tablosunun günlük değil, haftalık paylaşılacağını duyurmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre haftalık koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre; 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

VAKALARDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Paylaşılan haftalık koronavirüs tablosunda haziranın ilk yarısından bu yana yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlemlendi.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. 

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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