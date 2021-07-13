Son dakika | Hakim karşısına çıkan Tosuncuk Mehmet Aydın için karar verildi!

Son dakika... Kurduğu Çiftlik Bank platformu ile binlerce kişiyi dolandıran ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilen Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

MAHKEME BAŞKANINDAN ŞAŞIRTAN İFADE

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay bağlantı kurulan Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın, memlekete hoş geldin" dedi. Söz alan Aydın da, "Hoş bulduk" diye cevap verdi.

Duruşmada, kimlik tespitinde evli ve çocuksuz olduğunu kaydeden Aydın, ortaokul mezunu olduğunu, şu anda işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın ve avukatına "Bizim merak ettiğimiz tüm sorulara tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında cevap vermiş. Kendisine 60 tane soru yöneltilmiş. Bu yakalama duruşması olduğu için oradaki ifadelere eklemek istediğiniz bir husus var mı?" diye sordu.

Söz alan Aydın da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

"MAĞDURLARIN ZARARINI GİDERECEĞİM"

Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söyledi:

"Benim yurt dışında Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Ali Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim. Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim."

"TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Aydın'ın avukatı Fatih Kuş da, müvekkilinin halihazırdaki mal varlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu savunarak, "Müvekkilimizin mağdurlarla yaptığı sözleşmede, sistem kapatıldıktan sonra kişilerin yatırdığı paranın 3 ay içerisinde iadesi hususunda taahhüdü bulunmaktadır. Sistem kapatıldıktan sonra 200 kişinin mağduriyetini gidermiş, mal varlığına el konulduğu için diğer mağdurların zararını giderememiştir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PİŞKİN PİŞKİN, "BERAATİMİ TALEP EDİYORUM" DEDİ

Mahkeme Başkanı Günay, "Sen bayağı ülke gezdin. Senin hakkında kırmızı bülten vardı. Bu pasaportları nereden temin ettin? Ya da nasıl gezdin? Yurt dışına çıkmana yardım eden biri var mıydı? şeklinde soru yönelttiği Aydın, "Ben yurt dışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Kırmızı bülten çıkartıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı 2 il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum. Ben yurt dışına çıkarken hakkımda herhangi bir yakalama kararı yoktu. Beraatimi talep ediyorum." yanıtını verdi.

Yargılama sonucunda 2 yılın altında bir ceza alacak olursa bu cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesini içeren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde bunun kabul edip etmediği sorulan sanık Mehmet Aydın, "Evet kabul ediyorum." dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut delillerin bulunduğu, üzerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı ve sanığın yurt dışında uzun süre kaçak olarak bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanık Mehmet Aydın hakkındaki savcılık soruşturması kapsamında emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerinin istenmesine hükmeden heyet, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve duruşmanın 14 Eylül'e ertelenmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirilmişti.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan, Mehmet Aydın'ın aynı suçlar kapsamında Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde de 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam ediyor.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN İFADESİ

Mehmet Aydın'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadenin ayrıntıları da ortaya çıkmıştı.

İfadesinde, "Çiftlik Bank" projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini savunan Aydın, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söyledi.

PARA İSTENİNCE TÜRKİYE'YE GERİ GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini anlatan Aydın, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki "Çiftlik Bank" işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü ifade etti.

Aydın, "Çiftlik Bank" sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini öne sürerek, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payının olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını iddia etti.

"Çiftlik Bank"ın mucidi ve kurucusu olduğunu söyleyen Aydın, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini savundu.

MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını iddia eden Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi.

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.