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  3. Son dakika! Hakkari'de 8 kişilik terör örgütü etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Hakkari'de 8 kişilik terör örgütü etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Cilo Alandüzünde 8 kişilik terör örgütü üyesi üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! Hakkari'de 8 kişilik terör örgütü etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla, Hakkari Cilo Alandüzünde 8 kişilik terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda:

"Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.

Kahramanlarımızı kutluyorum…" ifadelerine yer verdi.

 

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

28 SAATTE 19 ÖRGÜT ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre son 28 saatte 19 PKK örgüt üyesini etkisiz hale getirildi.

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