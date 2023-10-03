Son dakika: Halk TV'de söylediği skandal sözlerden sonra çok tepki alan Ayşenur Arslan, göz altına alındı

Ankara'daki terör saldırı girişimi olayı ile ilgili teröristlerle ilgili söylediği sözlerden çok tepki alan hakkında soruşturma açılan Ayşenur Arslan, için emniyet harekete geçerek göz altına alındı.

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Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin skandal sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ayşenur Arslan programda şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

HALK TV'DEN FLAŞ KARA: KOVULDU!

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı skandal ötesi değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruştuma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

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