Asena Atalay sessizliğini işte böyle bozdu!Ahmet Hakan'dan Şenol Güneş için şok iddia! "Tazminat almak için istifa etmiyor!"Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardıAşı olmayanlar bir kez daha düşünün! Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı!İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yılı 2021? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu milli bayram mıdır? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajlarıYangın uykuda geldi, can havliyle kurtulduBoşanma aşamasında olduğu kadını silah zoruyla kaçırdı!Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın full izle Youtube 9 Eylül 2021 PerşembeTrabzonsporlu yıldız Bakasetas attı, Yunanistan 3 puanı aldı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Hatay gece saatlerinde sallandı! Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Hatay gece saatlerinde sallandı! Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Arsuz ilçesinde meydana deprem saat 04.42'de yerin 19.44 km altında meydana gelirken büyüklüğü de 3.9 olarak kaydedildi. 

AFAD SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT