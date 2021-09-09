Son dakika | Hatay gece saatlerinde sallandı! Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Arsuz ilçesinde meydana deprem saat 04.42'de yerin 19.44 km altında meydana gelirken büyüklüğü de 3.9 olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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