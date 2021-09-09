Son dakika | Hatay gece saatlerinde sallandı! Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Arsuz ilçesinde meydana deprem saat 04.42'de yerin 19.44 km altında meydana gelirken büyüklüğü de 3.9 olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Arsuz (Hatay)
Tarih-Saat : 09.09.2021, 04:42:40 TSİ
Enlem : 36.2985 N
Boylam : 35.8683 E
Derinlik : 19.44 km
Detay : https://t.co/Tbv07OeLY5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.