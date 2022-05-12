Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

Son dakika! Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, 1 askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki arazi alanlarına düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.