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  3. Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

Son dakika! Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Karakola isabet eden mermi 4 asker yaralarken, 1 askerin hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğü öğrenildi.

Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

Son dakikaSuriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, 1 askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

NE OLMUŞTU?

Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki arazi alanlarına düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Son dakika! Havan saldırısında 1 asker şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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