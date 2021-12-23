Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Kararlı politikalar için mutabık kalındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin ikinci kez toplanmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkenin finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı değerlendirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların iş birliği içinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır."